الزملوط يلتقي مواطني قرية أسمنت ويهدي الشباب بئرين

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لقاءا جماهيريا مع مواطني قرية أسمنت بمسجد القرية، حيث وجه بزراعة محيط المسجد بالأشجار والنخيل لصالح المسجد مع ترك حرم لطريق الرئيسي.وكلف الزملوط مركز الداخلة بتشكيل لجنة لبحث إعادة تشغيل عدد ٨ آبار ببلاط للاستفادة بهم في المشروعات الزراعية.كما كلف أيضا بتيسير وإنهاء إجراءات التراخيص لعمل مشغل خياطه لإحدى المواطنات.ووافق الزملوط على طلب أحد المواطنين بإقامة ورشة لحام بشرط تدريب عدد ٥ من خريجي المدارس الفنية الصناعية من شباب القرية، كما وافق على إنشاء مغسلة للسيارات طبقا للإجراءات والسعر السائد.وقرر الزملوط منح شباب قريه أسمنت عدد ٢ بئر سطحي يستفيد منها ٢٤ شاب بواقع ١٢ لكل بئر، بهدف توفير فرص عمل حقيقية لهم.