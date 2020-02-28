ضبط سيدة بالدقى تروج للرذيلة عبر «الإنترنت»

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط سيدة أجنبية عقب وصولها البلاد في 8 فبراير الجاري- مقيمة بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة- لإعلانها عن نفسها لممارسة أعمال منافية للآداب على أحد المواقع بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".وضُبط بغرفة المذكورة "مبلغ 3900 دولار و400 يورو، وبعض المتعلقات الخاصة بممارسة الأعمال المنافية للآداب.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.