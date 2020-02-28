«بنات كايروت» يقدمن الكلثوميات على مسرح أوبرا دمنهور

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا غنائيا لفرقة "بنات كايروتا" بقيادة الموسيقار الدكتور محمد عوض، اليوم الجمعة 28 فبراير، في الثامنة مساء على مسرح دار أوبرا دمنهور.بدأ الفاصل الأول من الحفل بمجموعة من أشهر أغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، هى: الحب كله، أنت عمرى، فكرونى، حبيبي يسعد أوقاته، ألف ليلة وليلة، أنت الحب، ودارت الأيام، الأطلال.بدأ الفاصل الثانى من الحفل بأغنية ميدلي توتة توتة، مشربش الشاي غناء المجموعة، شدت الفنانة لجين عمرو بأغنية في يوم وليلة، شدت الفنانة شهد عمرو بأغنية كان يامكان، شدت المجموعة بأغنية ميدلي جابلك ايه ياصبية، الشاكالاتة، شدت الفنانة نسمة مختار صبري عليك طال، منتاش خيالي ياوله، شدت الفنانة هبة سمير يقطع فلان على علان، شدت الفنانة ميرنا شلبى بأغنية "ع اللي جرى".يشار إلى أن فرقة بنات كايروتا عرفت من قبل باسم "يالا نغني"، حتى قرر ومؤسس الفرقة ماهر زكري تجديد دمائها لتقديم تجربة غنائية برؤيته الفنية المبتكرة لتنتمي إلى قالب الموسيقى البديلة.