رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بنات كايروت» يقدمن الكلثوميات على مسرح أوبرا دمنهور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:40 م
بنات كايروت
بنات كايروت
البحيرة معوض هويدى
طباعة
نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا غنائيا لفرقة "بنات كايروتا" بقيادة الموسيقار الدكتور محمد عوض، اليوم الجمعة 28 فبراير، في الثامنة مساء على مسرح دار أوبرا دمنهور.

بدأ الفاصل الأول من الحفل بمجموعة من أشهر أغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، هى: الحب كله، أنت عمرى، فكرونى، حبيبي يسعد أوقاته، ألف ليلة وليلة، أنت الحب، ودارت الأيام، الأطلال.

بدأ الفاصل الثانى من الحفل بأغنية ميدلي توتة توتة، مشربش الشاي غناء المجموعة، شدت الفنانة لجين عمرو بأغنية في يوم وليلة، شدت الفنانة شهد عمرو بأغنية كان يامكان، شدت المجموعة بأغنية ميدلي جابلك ايه ياصبية، الشاكالاتة، شدت الفنانة نسمة مختار صبري عليك طال، منتاش خيالي ياوله، شدت الفنانة هبة سمير يقطع فلان على علان، شدت الفنانة ميرنا شلبى بأغنية "ع اللي جرى".

يشار إلى أن فرقة بنات كايروتا عرفت من قبل باسم "يالا نغني"، حتى قرر ومؤسس الفرقة ماهر زكري تجديد دمائها لتقديم تجربة غنائية برؤيته الفنية المبتكرة لتنتمي إلى قالب الموسيقى البديلة.
بنات كايروت
بنات كايروت
بنات كايروت
بنات كايروت

موضوعات متعلقة

هتك عرض طالبة ثانوي بـ«قلم جاف» في أسيوط

حقيقة هتك عرض طالبة بمدرسة ثانوية في أسيوط

بثلاثية فى الترجى.. الزمالك يضع قدمًا فى نصف نهائى دورى الأبطال

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

image description

الزمالك يهزم الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

«شيكابالا» يكرر احتفاله مع جمهور الزمالك بعد الفوز على الترجى

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

روسيا تبني أول سفينة مدنية تعمل بالغاز المسال

جوني ديب يقاضي «ذا صن» البريطانية بتهمة التشهير

كورونا يشلّ 60% من شركات السياحة الروسية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
سيد عبدالقادر
مجدى يعقوب.. أيقونة الأمل
المزيد

الثقافة

مي التلمسانى فى «ظلال هليوبوليس» بمكتبة مصر الجديدة

فعاليات مراكز الإبداع في الأسبوع الأول من مارس

مدحت صالح يتألق في أحضان معبد دندرة

محافظ قنا: مهرجان «دندرة» يروج للسياحة والثقافة