بسمة: «بعلم الوصول» يعيش مع المرأة تطورات حالتها النفسية

عبرت الفنانة بسمة عن سعادتها بالتواجد في الفيلم السينمائي الجديد "بعلم الوصول"، الذي أقيم له عرض خاص، يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير الجاري، مؤكدة أن الفيلم يحمل رسائل هامة تخص المرأة المصرية بشكل عام، ولكل المهتمين بالسينما.وأضافت "بسمة" في تصريحات لـ"الدستور"، أن القضية التي تقدمها في الفيلم، وخاصة في تفاصيل شخصيتها بالأحري، هي أن السيدات لسن أمهات أو زوجات أو حبيبات فقط، فهن يقدمن الكثير، بينما فيلم "بعلم الوصول"، يعيش مع المرأة في حالتها النفسية والتطور الذي يحدث لها.والعمل يشارك في بطولته كل بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى ونس.