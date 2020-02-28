محمد حفظى يعلن رئاسته لـ«القاهرة السينمائى» فى دورته الجديدة

أعلن السيناريست والمنتج محمد حفظي، رئاسته مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الجديدة التي ستقام في أواخر 2020.وقال حفظي في تصريح لـ"الدستور"، إنه سوف يكون رئيسًا للمهرجان في الدورة المقبلة، علي أن يتم التجهيز لها خلال أشهر قليلة، من خلال مشاهدة الأفلام، ووضع خطة كبيرة للدورة الاستثنائية المقبلة.يذكر أن حفظي يعد من أهم المنتجين علي الساحة الفنية، وشارك في إنتاج فيلم "رأس السنة"، الذي قامت ببطولته الفنانة بسمة، وعرض في أوائل العام الجاري، بينما يستعد لإطلاق مسلسل جديد علي شبكة "نت فليكس"، ويحمل اسم "ما وراء الطبيعة".