ننشر نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ«مهندسين بورسعيد»

انتهت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي على نصف مقاعد الشُعب ومجلس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، برئاسة المستشار زغلول عبد الراضي، اليوم، من فرز أصوات الناخبين.وبلغ إجمالي عدد الأصوات 647 صوتا وعدد الأصوات الصحيحة 588 والباطلة 59.وفاز بمقعدي شعبة الكهرباء خالد عرفة علي (451 صوت) ومحمود المصري (415 صوت) وبمقعدي شعبة الميكانيكا عمرو أحمد الأدهم (430 صوت) ووائل حرز (414 صوت) وبمقاعد شعبة مدني أحمد الشرقاوي (541 صوت) وسالي علي (516 صوت) وأحمد عيسى (513 صوت).وتنافس بانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية ببورسعيد 13 مرشحا، منهم 4 مرشحين بشعبة كهرباء، و5 مرشحين بشعبة ميكانيكا، و4 مرشحين بشعبة مدني، وبدأت عمليات الاقتراع في تمام الساعة العاشرة صباحا، وامتدت حتى السابعة مساء، وأدلى الناخبين بأصواتهم لاختيار 7 أعضاء منهم اثنان لشعبة كهرباء، واثنان لشعبة ميكانيكا و3 لشعبة مدني، وذلك بخلاف الشُعب العامة.