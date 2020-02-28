صندوق تطوير العشوائيات: لم نخرج أحدًا من مسكنه قهرًا أو قسرًا (فيديو)

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة المصرية انتهت من تنفيذ 166 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 24.6 مليار جنيه، بدون أي عائد للدولة.وأضاف المهندس خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، أن التهجير القسري لسكان العشوائيات شائعات، معقبًا: "كلمة تهجير كلمة سيئة جدًا، ولا تحدث أبدًا، ولم يخرج أحد من مسكنه قسرًا أو قهرًا".كما أوضح أن الدولة لن تستفيد أي شيء من التهجير، لافتًا إلى أنهم يضعون الخيارات للمواطنين، ويفعلون ما يطالبون به الأهالي، مثلما فعلوا مع أهالي مثلث ماسبيرو، مؤكًا أن الدولة تنفق مبالغ طائلة جدًا لتوفير مستوى أفضل للمواطنين.يُذكر أنه انتشرت مؤخرًا شائعة التهجير القسري لسكان العشوائيات دون تعويضهم، الأمر الذي نفته وزارة الإسكان، حيث أكدت أنه قبل البدء فى تطوير أى منطقة عشوائية يتم عرض ثلاثة بدائل على سكانها وهي "التعويض المادي، السكن البديل، العودة للمنطقة بعد التطوير" وتقوم كل أسرة باختيار البديل المناسب لها.