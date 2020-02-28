الجيش الليبي يسقط طائرة تركية جنوب طرابلس

أسقطت دفاعات الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم، طائرة تركية مسيرة في محور وادي الربيع جنوب طرابلس.وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبي اللواء أحمد المسماري، قبل قليل، إنه في الوقت الذي تخرج مظاهرات في عدة مدن ليبية منددة بالغزو التركي وعمالة وخيانة حكومة السراج يتجدد كل يوم اختراق الهدنة المعلنة في عمليات المنطقة الغربية من قبل العصابات الإرهابية باستخدام المدفعية الثقيلة والمدفعية الصاروخية والهاونات والطائرات التركية المسيرة، ويتم استهداف الأحياء الأهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير وبئر التوتة وبئر العالم مع تعرض السكان في منطقة الهيرة والعزيزية لانتهاكات جسيمة من قبل مرتزقة افارقة يقاتلون في صفوف عصابات أسامة جويلي.