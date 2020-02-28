ترامب: توقيع اتفاق مع «طالبان» قريبًا

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاق مع حركة طالبان الأفغانية "قريبا" وأن وزير خارجيته مايك بومبيو سيحضر التوقيع.وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في أفغانستان جواد فيصل، فى وقت سابق أن اتفاق "خفض العنف" بين طالبان والولايات المتحدة والقوات الأمنية الأفغانية سيستمر لأسبوع.وفي حال تطبيق الهدنة الجزئية فستكون خطوة تاريخية خلال أكثر من 18 عاما من النزاع الدامي في أفغانستان، ويمكن أن تمهد الطريق أمام اتفاق قد يتيح إنهاء الحرب.وتجري الولايات المتحدة منذ أكثر من عام محادثات مع "طالبان" سعيا للتوصل إلى اتفاق يسمح لها بسحب الآلاف من جنودها مقابل ضمانات أمنية والتزامات من "طالبان".