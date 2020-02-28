فاروق حسنى: نظام مبارك كان شابًا وجدد من نفسه (فيديو)

عبر فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، عن رفضه لمقولة إن «سلطة ونظام مبارك» شاخت وهي على مقاعدها، موضحًا أن نظامه جدد من نفسه رغم فترة حكمه الطويلة.وأوضح فاروق حسني في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن نظام مبارك جدد من نفسه جدا، فكل الوزراء ورؤساء الوزراء، كانوا من أنجح الشخصيات التي يمكن أن تجدها في مصر.وتابع أن النظام قبل 25 يناير كان شابا بغض النظر عن عمر الرئيس وبعض الوزراء، لكن القوة الضاربة لهذا النظام كانت شابة.وتابع أن نظام مبارك كان يؤسس لدولة مدنية حديثة، وهو نفسه من ضمن الذين شُن عليهم هجومًا واسعًا بجهالة بسبب الاتجاه لتأسيس دولة مدنية حديثة.