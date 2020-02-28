رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بنك أوف أمريكا» يحذر من وصول نمو الاقتصاد العالمي إلى أسوأ معدلاته

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:40 م
بنك أوف أمريكا
بنك أوف أمريكا
أ ش أ
طباعة
حذّرت مؤسسة "بنك أوف أمريكا"، اليوم الجمعة، من وصول النمو الاقتصادي العالمي إلى أسوأ معدلاته منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك نتيجة لعدد من العوامل، وفي مقدمتها تفشي فيروس كورونا.

وتوقّع البنك، الذي يعد رائدا في أبحاث الاقتصاد والأسواق العالمية، أن ينخفض نمو الإنتاج المحلي الإجمالي على مستوى العالم إلى 2.8% للعام 2020، ليكون بذلك أول عام تنخفض في هنسبة نمو الإنتاج المحلي الإجمالي لما دون 3% منذ نهاية الأزمة الاقتصادية العالمية والركود في منتصف عام 2009، حسب ما نقلت شبكة (سي.إن.بي.سي) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وأرجع باحثو "بنك أوف أمريكا" ذلك التدهور في المقام الأول إلى تفشي وباء كورونا، والذي عصف بالنشاط الاقتصادي في الصين، بالإضافة إلى الحرب التجارية بين الولايات المحدة والصين، وحالة عدم الاستقرار السياسي، وضعف أداء اليابان وبعض المناطق في أمريكا الجنوبية.

وقال خبير الاقتصادي لدى المؤسسة أديتيا بهافي، في مذكرة، إن "الاضطرابات الممتدة في الصين من شأنها الإضرار بسلاسل الإمداد العالمية"، وأن "التدفقات الضعيفة للسياح ستكون رياح معاكسة أخرى لآسيا"، مضيفا أنه من المحتمل ظهور بؤر تفشي محدودة لفيروس كورونا، كتلك التي في إيطاليا، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى مزيد من أعمال الحجر الصحي وغياب الثقة.

وتوقع البنك في إطار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، أن ينخفض معدل النمو في الصين هذا العام إلى 5.2%، مقارنة بـ5.9% في العام الماضي، كما ستنخفض نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي -غير شامل الصين- إلى 2.2%، وهي النسبة الأقل أيضا منذ الركود.

لكن خبراء "بنك أوف أمريكا" لا يرون حتى الآن تحوُّل فيروس كورونا إلى جائحة عالمية (وباء واسع الانتشار)، كما لا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي عالمي، وإنما يرون الوضع الحالي كتباطؤ كبير تقوده عدة عوامل والتي من الممكن أن تتفاقم من جراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المزمع إجرائها هذا العام، واحتمالية امتداد آثار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

ووفقا لآخر الإحصاءات، ارتفع عدد المصابين بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في الصين، أواخر العام الماضي، إلى أكثر من 84 ألف شخص في 59 دولة، وتوفي ما يقرب من 2900 شخص جراء إصابتهم بالفيروس، وسط مخاوف من صعوبة السيطرة على انتشار الفيروس، لا سيما مع ظهور بؤر انتشار جديدة في إيطاليا وإيران، والارتفاع الملحوظ في عدد المصابين في كوريا الجنوبية.

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. وضع أول رئيس دولة في الحجر الصحي

الزمالك يتقدم على الترجي واحتجاج وطرد من الفريق التونسي

خاص.. مجلس الأهلي بالكامل في عزاء مبارك

حقيقة هتك عرض طالبة بمدرسة ثانوية في أسيوط

الصور

image description

الزمالك يهزم الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

image description

سيد معوض يشارك في عزاء مبارك (صور)

image description

محمد فؤاد يتلقى العزاء في حسني مبارك (صور)

image description

مكرم محمد أحمد في عزاء حسني مبارك بمسجد المشير (صور)

image description

عزاء مبارك في مسجد المشير: الكاميرا من أجل السيلفي (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

الأمن يخلى مدرجات ستاد القاهرة من جماهير الترجى

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

روسيا تبني أول سفينة مدنية تعمل بالغاز المسال

جوني ديب يقاضي «ذا صن» البريطانية بتهمة التشهير

كورونا يشلّ 60% من شركات السياحة الروسية

هونج كونج: فرض حجر صحي على حيوانات منزلية بسبب «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
سيد عبدالقادر
مجدى يعقوب.. أيقونة الأمل
المزيد

الثقافة

مي التلمسانى فى «ظلال هليوبوليس» بمكتبة مصر الجديدة

فعاليات مراكز الإبداع في الأسبوع الأول من مارس

مدحت صالح يتألق في أحضان معبد دندرة

محافظ قنا: مهرجان «دندرة» يروج للسياحة والثقافة