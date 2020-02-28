روسيا تبني أول سفينة مدنية تعمل بالغاز المسال

شهد مصنع "زيلينودولسك" في مدينة قازان" الروسية مراسم انطلاق بناء سفينة "تشايكا" (النورس) النهرية السياحية التي ستستخدم الغاز الطبيعي المسال بمثابة وقود لمحركاتها.وأفاد بذلك موقع "بزنس – أونلاين" الإلكتروني الروسي نقلا عن المكتب الصحفي لرئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف.وشارك رئيس تتارستان نفسه في مراسم انطلاق بناء السفينة حيث قال في كلمة ألقاها إن السفينة التي سيبنيها المصنع هي فريدة من نوعها ليس للجمهورية فحسب بل ولروسيا كلها.وأضاف أنه لا يوجد في روسيا حاليا سفينة ركاب مدنية أو حربية تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وأوضح قائلا إن روسيا تمتلك احتياطيات الغاز الهائلة التي تسمح لها باستخدام الغاز ليس في طرق المواصلات البرية فحسب بل وفي الأنهار والبحار.يذكر أن مصنع "زيلينودولسك" في مدينة قازان الروسية متخصص في بناء السفن النهرية المدنية والحربية الصغيرة والمتوسطة الإزاحة. وسبق له أن صنع زوارق وفرقاطات حديثة صغيرة الحجم للبحرية الروسية.