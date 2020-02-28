علاء وإياد.. صديقان يحاربان السرطان بـ«بابجي» (فيديو)

عرضت فضائية "dmc"، تقريرا يكشف عن شاب يشارك زميله "طفل مصاب بالسرطان" لعبة بابجي.وقال "علاء"، إنه برغم فارق السن بينه وبين صديقه الطفل "إياد" والمصاب بالسرطان، إلا أنه من أهم أصدقائه، لافتا إلى أنهما يتحدثان سويًا ويقضيان وقتنا ممتعا خلال اللعبة.وقالت سميرة محسن، والدة الطفل، خلال التقرير المذاع ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "dmc" مع الإعلامية سارة حازم، إنها اكتشفت إصابة نجلها بسرطان فى العظام، ومنذ ذلك الحين حياة الأسرة تغيرت وانعزلت عن الخارج.كما أشارت إلى دور لعبة "بابجي" والذي كان لها دور فى تحسن الحالة النفسية للطفل إياد بعد تعرفه من خلالها على أصدقاء شباب.ووجه أصدقاء "إياد" رسالة إليه، أنهم لن يتركوه داعين لهم الشفاء العاجل.ومن جانبه؛ قال "إياد": "أنا بطل وههزم السرطان".