أبو شقة وقيادات «الوفد» يقدمون واجب العزاء في مبارك

قدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لنجليه جمال وعلاء مبارك بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.وحرص أيضًا على تقديم واجب العزاء كل من: النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي، واللواء سفير نور عضو الهئية العليا ومساعد رئيس الحزب، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس تحرير جريدة الوفد.جدير بالذكر أنه تم تشييع جنازة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، يوم الأربعاء، في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من المسئولين بالدولة المصرية والدول العربية.