رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبو شقة وقيادات «الوفد» يقدمون واجب العزاء في مبارك

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:34 م
عزاء مبارك
عزاء مبارك
إسلام نصير
طباعة
قدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لنجليه جمال وعلاء مبارك بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وحرص أيضًا على تقديم واجب العزاء كل من: النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي، واللواء سفير نور عضو الهئية العليا ومساعد رئيس الحزب، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس تحرير جريدة الوفد.

جدير بالذكر أنه تم تشييع جنازة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، يوم الأربعاء، في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من المسئولين بالدولة المصرية والدول العربية.
عزاء مبارك
عزاء مبارك
عزاء مبارك
عزاء مبارك

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. وضع أول رئيس دولة في الحجر الصحي

ارتفاع أعداد المصابين بـ«كورونا» في فرنسا إلى 57

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

الأمن يخلى مدرجات ستاد القاهرة من جماهير الترجى

الصور

image description

الزمالك يهزم الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

image description

سيد معوض يشارك في عزاء مبارك (صور)

image description

محمد فؤاد يتلقى العزاء في حسني مبارك (صور)

image description

مكرم محمد أحمد في عزاء حسني مبارك بمسجد المشير (صور)

image description

عزاء مبارك في مسجد المشير: الكاميرا من أجل السيلفي (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

الأمن يخلى مدرجات ستاد القاهرة من جماهير الترجى

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

روسيا تبني أول سفينة مدنية تعمل بالغاز المسال

جوني ديب يقاضي «ذا صن» البريطانية بتهمة التشهير

كورونا يشلّ 60% من شركات السياحة الروسية

هونج كونج: فرض حجر صحي على حيوانات منزلية بسبب «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
سيد عبدالقادر
مجدى يعقوب.. أيقونة الأمل
المزيد

الثقافة

مي التلمسانى فى «ظلال هليوبوليس» بمكتبة مصر الجديدة

فعاليات مراكز الإبداع في الأسبوع الأول من مارس

مدحت صالح يتألق في أحضان معبد دندرة

محافظ قنا: مهرجان «دندرة» يروج للسياحة والثقافة