مصرع مهندس اصطدمت سيارته بعامود إنارة بالمنيا

لقي مهندس مصرعه متأثرا بإصابته بعد اصطدام السيارة التي كان يستقلها بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الشرقي بمدخل قرية البرشا التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقله للمستشفي العام.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور اسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي ملوي العام بوصول عصام حامد محمد خالد 38 سنه مهندس ومقيم بمحافظة القليوبية جثة هامدة.تبين من تحريات المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز شرطة ملوي أن المهندس كان يستقل سيارة ملاكي من الوجه البحري إلي الوجه القبلي بالطريق الصحراوي الشرقي عندما اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة مما أدى لانحرافها واصطدامها بعامود إنارة على جانب الطريق ولقي مصرعه.تحرر عن الحادث المحضر اللازم وتولت نيابة مركز ملوي التحقيق في الحادث تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا وصرحت بدفن الجثة بعد تسليمها لذويها.