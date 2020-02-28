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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: تساقط الجنود الأتراك في سوريا وليبيا يؤكد هزيمة مشروع أردوغان

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:22 م
النائب يوسف الشاذلي
النائب يوسف الشاذلي
إسلام نصير
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أكد النائب يوسف الشاذلي، وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن تساقط العشرات من الجنود الأتراك في إدلب بسوريا وتساقط العشرات في ليبيا يؤكد أن مشروع أردوغان قد منى بالهزيمة مبكرا، لافتًا إلى أنه لا مستقبل له بل إن تواجده في سوريا وليبيا سيلحق هزيمة فادحة به وعار كبير يطارد حكمه.

ونوه الشاذلي في تصريحات صحفية له، إلى حالة الذعر التي تنتاب الشعب التركي جراء تساقط الجنود الأتراك واصطيادهم في ليبيا وسوريا، قائلا: "أن أردوغان واهم في إمكانية التمدد ومد مشروع تركي للخلافة الغابرة، فقد انتهى زمن الاستعمار وأصبحت مثل هذه المشاريع خارج التاريخ وسيدفع أردوغان ثمنا فادحا لتهوره ومغامراته".

ولفت الشاذلي إلى وجود حالة حرك كبيرة داخل تركيا للتعجيل بالانتخابات الرئاسية وطرد أردوغان من منصبه.

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