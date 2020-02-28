برلماني: تساقط الجنود الأتراك في سوريا وليبيا يؤكد هزيمة مشروع أردوغان

أكد النائب يوسف الشاذلي، وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن تساقط العشرات من الجنود الأتراك في إدلب بسوريا وتساقط العشرات في ليبيا يؤكد أن مشروع أردوغان قد منى بالهزيمة مبكرا، لافتًا إلى أنه لا مستقبل له بل إن تواجده في سوريا وليبيا سيلحق هزيمة فادحة به وعار كبير يطارد حكمه.ونوه الشاذلي في تصريحات صحفية له، إلى حالة الذعر التي تنتاب الشعب التركي جراء تساقط الجنود الأتراك واصطيادهم في ليبيا وسوريا، قائلا: "أن أردوغان واهم في إمكانية التمدد ومد مشروع تركي للخلافة الغابرة، فقد انتهى زمن الاستعمار وأصبحت مثل هذه المشاريع خارج التاريخ وسيدفع أردوغان ثمنا فادحا لتهوره ومغامراته".ولفت الشاذلي إلى وجود حالة حرك كبيرة داخل تركيا للتعجيل بالانتخابات الرئاسية وطرد أردوغان من منصبه.