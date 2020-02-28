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محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:22 م
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
عبدالله هشام_رضوي عبدالغني
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وصل، منذ قليل، مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إلى مسجد المشير طنطاوي لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
وبكى عبد الغني أثناء لقاء جمال مبارك، وأغرقت الدموع عينيه، ويتلقى علاء وجمال نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، العزاء في والدهما، مساء اليوم الجمعة، في مسجد المشير بمدينة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
وشيع جثمان الرئيس الأسبق مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، الأربعاء الماضي في جنازة عسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من رجال الدولة.
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
وتوفي مبارك، صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 91 عامًا، وقدمت رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة العزاء للرئيس الأسبق لما قدمه من خدمات للوطن، وكونه أحد أبطال حرب أكتوبر.

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