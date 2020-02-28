مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)





وصل، منذ قليل، مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إلى مسجد المشير طنطاوي لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

مجدي عبدالغني

وبكى عبد الغني أثناء لقاء جمال مبارك، وأغرقت الدموع عينيه، ويتلقى علاء وجمال نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، العزاء في والدهما، مساء اليوم الجمعة، في مسجد المشير بمدينة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

مجدي عبدالغني

وشيع جثمان الرئيس الأسبق مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، الأربعاء الماضي في جنازة عسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من رجال الدولة.

مجدي عبدالغني

وتوفي مبارك، صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 91 عامًا، وقدمت رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة العزاء للرئيس الأسبق لما قدمه من خدمات للوطن، وكونه أحد أبطال حرب أكتوبر.