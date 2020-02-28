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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تطرد 88 أجنبيا لمخالفتهم قواعد الحجر الصحي الخاص بـ«كورونا»

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:17 م
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، طرد 88 أجنبيا؛ لمخالفتهم قواعد الحجر الصحي المفروض عليهم، ضمن إطار جهود منع انتشار فيروس (كورونا) المستجد في البلاد.

وقالت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا، اليوم الجمعة إن هؤلاء الأجانب تم ضبطهم ضمن عمليات أمنية يومية في أماكن إقامة وتجمع المواطنين الصينيين ومواطني الدول الأخرى الذين وصلوا إلى العاصمة الروسية مؤخرا من الصين.

وأوضحت أن هذه العمليات تشمل الفنادق والشقق ومترو الأنفاق ووسائل النقل العام الأخرى.

وشددت راكوفا على عدم تسجيل أي إصابات مؤكدة بفيروس (كورونا) في موسكو حتى الآن، مؤكدة أن سلطات العاصمة تتخذ جميع الإجراءات للوقاية منه.

وكان أكثر من 200 شخص قد وضعوا تحت الحجر الصحي في موسكو منذ 24 يناير؛ للاشتباه بإصابتهم بفيروس (كورونا)، خرج 145 منهم بعد الخضوع للفحوص المطلوبة، فيما لا يزال 80 آخرون قيد الحجر.

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