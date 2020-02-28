«خسائر فادحة لتركيا على كل الجبهات».. هل تتراجع عن مخططاتها؟ (تقرير)

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية تقريرًا يسلط الضوء على الخسائر الفادحة التي تلقتها تركيا على كل الجبهات العسكرية.

وأوضح التقرير، أنه في سوريا شن الجيش غارة جوية على جنود أتراك في إدلب سقط خلالها 33 جنديا تركيا على الأقل وحقق مزيدا من التقدم ضد الجماعات المسلحة الموالية لتركيا في ريف إدلب.

ولفت التقرير، إلى أنه بحسب المرصد السوري قوات الجيش بسطت سيطرتها على ريف إدلب الجنوبي بالكامل ونجحت في صد هجوم للمسلحين المدعومين من تركيا على سراقب.

وأضاف التقرير، أنه في ليبيا قصف الجيش غرفة عمليات الضباط الأتراك بقاعدة معيتيقة، قُتل على إثره 7 جنود أتراك على الأقل بعد ساعات من إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب العاصمة.

وتابع أنه على صعيد دولي نفذ الاتحاد الأوروبي تهديداته وفرض عقوبات على مسؤولين اثنين في شركة البترول التركية بسبب مساهمتهما في عمليات تنقيب غير قانونية عن الغاز في المتوسط ومنع المسؤولان من دخول الاتحاد الأوروبي وجمدت أصولهما في تحرك جدي للاتحاد الأوروبي لوقف الانتهاكات التركية في المتوسط، فتركيا تخسر على كل الجبهات فهل تتراجع عن مخططاتها؟



