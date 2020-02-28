رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«خسائر فادحة لتركيا على كل الجبهات».. هل تتراجع عن مخططاتها؟ (تقرير)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:13 م
جريدة الدستور
طباعة

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية تقريرًا يسلط الضوء على الخسائر الفادحة التي تلقتها تركيا على كل الجبهات العسكرية.

وأوضح التقرير، أنه في سوريا شن الجيش غارة جوية على جنود أتراك في إدلب سقط خلالها 33 جنديا تركيا على الأقل وحقق مزيدا من التقدم ضد الجماعات المسلحة الموالية لتركيا في ريف إدلب.

ولفت التقرير، إلى أنه بحسب المرصد السوري قوات الجيش بسطت سيطرتها على ريف إدلب الجنوبي بالكامل ونجحت في صد هجوم للمسلحين المدعومين من تركيا على سراقب.

وأضاف التقرير، أنه في ليبيا قصف الجيش غرفة عمليات الضباط الأتراك بقاعدة معيتيقة، قُتل على إثره 7 جنود أتراك على الأقل بعد ساعات من إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب العاصمة.

وتابع أنه على صعيد دولي نفذ الاتحاد الأوروبي تهديداته  وفرض عقوبات على مسؤولين اثنين في شركة البترول التركية بسبب مساهمتهما في عمليات تنقيب غير قانونية عن الغاز في المتوسط ومنع المسؤولان من دخول الاتحاد الأوروبي وجمدت أصولهما في تحرك جدي للاتحاد الأوروبي لوقف الانتهاكات التركية في المتوسط، فتركيا تخسر على كل الجبهات فهل تتراجع عن مخططاتها؟


موضوعات متعلقة

الأمن يخلى مدرجات ستاد القاهرة من جماهير الترجى

«اللهم اصرف عنا البلاء».. أحمد فلوكس يعلن عن مرضه

الزمالك يتقدم على الترجي واحتجاج وطرد من الفريق التونسي

«التعليم» تكشف حقيقة انتشار «كورونا» في المدارس

الصور

image description

الزمالك يهزم الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

image description

سيد معوض يشارك في عزاء مبارك (صور)

image description

محمد فؤاد يتلقى العزاء في حسني مبارك (صور)

image description

مكرم محمد أحمد في عزاء حسني مبارك بمسجد المشير (صور)

image description

عزاء مبارك في مسجد المشير: الكاميرا من أجل السيلفي (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

الأمن يخلى مدرجات ستاد القاهرة من جماهير الترجى

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

روسيا تبني أول سفينة مدنية تعمل بالغاز المسال

جوني ديب يقاضي «ذا صن» البريطانية بتهمة التشهير

كورونا يشلّ 60% من شركات السياحة الروسية

هونج كونج: فرض حجر صحي على حيوانات منزلية بسبب «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
سيد عبدالقادر
مجدى يعقوب.. أيقونة الأمل
المزيد

الثقافة

مي التلمسانى فى «ظلال هليوبوليس» بمكتبة مصر الجديدة

فعاليات مراكز الإبداع في الأسبوع الأول من مارس

مدحت صالح يتألق في أحضان معبد دندرة

محافظ قنا: مهرجان «دندرة» يروج للسياحة والثقافة