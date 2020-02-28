رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مي التلمسانى فى «ظلال هليوبوليس» بمكتبة مصر الجديدة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:16 م
مي التلمساني
مي التلمساني
آلاء حسن
طباعة
تسضيف مكتبة مصر الجديدة ندوة «ظلال هليوبوليس فى الراوية والسينما» والتي يشارك فيها الفنان التشكيلي سمير فؤاد والدكتورة مي التلمساني الروائية والأكاديمية والمترجمة والناقدة السينمائية، وذلك في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء المقبل 11 مارس المقبل.

تتناول الندوة مناقشة لرواية «هليوبوليس» لمي التلمساني، فضلًا عن كتاب «مائة عام بمصر الجديدة».

الفقد والاسترجاع هما موضوع رواية مي التلمساني «هليوبوليس»، والبطل في هذه الرواية هو المكان الذي ولدت فيه الراوية- ذلك الحي القاهري الذي أسسه في مطلع القرن مستثمر بلجيكي هو البارون امبان وهي تنتمي من حيث النوع إلى روايات المكان مثل رواية شتاينبك أو رواية نجيب محفوظ «زقاق المدق»، ولكن بينما تمثل علاقة الشخصيات بالمكان محور هذين العملين فإن تفاصيل المكان هي التي تحتل الصدارة في رواية التلمساني.

البطل ليس الشارع كما عند شتاينبك ولا الحي كما عند محفوظ وإنما البطل أو الأبطال هي الجزئيات الحميمة عبر تفتيت المكان إن جاز التعبير، المساكن داخل العمارات، والغرف داخل المساكن، والأثاث داخل الغرف، والشرفات خارجها، وحنيات السلم، والمقاعد، وفرش المقاعد، ليس المكان هنا ديكورًا ولا خلفية للأحداث ولا حتى بيئة تصنع الأشخاص ولكنه هو الحدث الأساسي، وفقد جدة البطلة المسماة شوكت لا يتجسد بالحديث عن تفاصيل موتها وإنما بفراغ المكان- أي بوجود المقعد الذي اعتادت الجدة أن تجلس عليه دون وجود الجدة ذاتها.

في هليوبوليس تسجل التلمساني حياة المكان من خلال عين البطلة ميكي، إلا أن ميكي هنا تكاد تكون مجرد كاميرا لنقل حياة المكان والشخصيات (باعتبارها خلفية للمكان) أو باعتبارها فسيفساء مكملة للوجود الراسخ للأشياء، ومن المدهش حقًا أن هذا الوجود العارض والعفوي للشخصيات وسط الأماكن وقطع الأثاث يكسبها وجودًا وحياة أقوى بكثير مما لو كانت هي المستهدفة.

موضوعات متعلقة

ليلة سقط فيها أردوغان.. كواليس الضربة السورية للقوات التركية فى إدلب

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

ارتفاع أعداد المصابين بـ«كورونا» في فرنسا إلى 57

الصور

image description

الزمالك يهزم الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

image description

سيد معوض يشارك في عزاء مبارك (صور)

image description

محمد فؤاد يتلقى العزاء في حسني مبارك (صور)

image description

مكرم محمد أحمد في عزاء حسني مبارك بمسجد المشير (صور)

image description

عزاء مبارك في مسجد المشير: الكاميرا من أجل السيلفي (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من «كارتيرون» على عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

الأمن يخلى مدرجات ستاد القاهرة من جماهير الترجى

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

روسيا تبني أول سفينة مدنية تعمل بالغاز المسال

جوني ديب يقاضي «ذا صن» البريطانية بتهمة التشهير

كورونا يشلّ 60% من شركات السياحة الروسية

هونج كونج: فرض حجر صحي على حيوانات منزلية بسبب «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
سيد عبدالقادر
مجدى يعقوب.. أيقونة الأمل
المزيد

الثقافة

مي التلمسانى فى «ظلال هليوبوليس» بمكتبة مصر الجديدة

فعاليات مراكز الإبداع في الأسبوع الأول من مارس

مدحت صالح يتألق في أحضان معبد دندرة

محافظ قنا: مهرجان «دندرة» يروج للسياحة والثقافة