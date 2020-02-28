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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فعاليات مراكز الإبداع في الأسبوع الأول من مارس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:10 م
صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية
حسام الضمرانى
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تنظم مراكز الإبداع؛ التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية خلال الفترة من 1 حتى 10 مارس؛ عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، نستعرضها خلال السطور التالية.

ينظم قصـر الأمير طاز الثلاثاء 3 مارس ندوتين توعويتين؛ الأولى بعنوان "أساليب التغذية السليمة وطرق الوقاية من الأمراض" بالتعاون مع إدارة الخليفة والمقطم، والثانية الثلاثاء 10 مارس بعنوان "القيم الإيجابية وكيفية تحصيلها"؛ بالتعاون مع إدارة الخليفة والمقطم فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويعرض مركز إبداع القاهرة على مدار الشهر، عدد من العروض المسرحية "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال انتاج، إضافة إلى ورشة ستديو مركز الإبداع الفنى، فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتستضيف قاعة السينما بمركز الهناجر للفنون، الخميس 5 مارس صالون السينما الوثائقية مع المخرج أحمد فؤاد درويش فى تمام الخامسة مساءً، ويعرض السبت 7 مارس فى تمام السابعة مساءً نادى السينما الإفريقية.

كما تستضيف قبة الغوري عروض فرقة التنورة التراثية أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

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