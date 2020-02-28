إلغاء بورصة برلين للسياحة بسبب «كورونا»

قررت إدارة معرض برلين الدولي للسياحة والسفر، إلغاء بورصة برلين التي كان من المقرر إقامة فعالياتها خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس القادم بسبب فيروس كورونا.وأعلن سعيد البطوطي أستاذ الاقتصاد والتسويق السياحى بجامعة فرانكفورت بألمانيا، وعضو المجلس الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية عبر صفحته الشخصية، أن الحكومة الفيدرالية الألمانية من خلال وزارتي الاقتصاد والصحة قررت إلغاء بورصة برلين الدولية للسياحة ITB 2020 هذا العام للتخوف من جلب وانتشار فيروس كورونا.الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كان من المفترض مشاركتها إمكانياتها في فعاليات الدورة الـ 54 لبورصة برلين السياحية "ITB" أكبر المعارض العالمية للسياحة والسفر.كما أعلنت نحو 180 دولة من مختلف قارات العالم مشاركتها بينما يبلغ عدد العارضين فيه نحو 10 آلاف عارض فضلا عن نحو أكثر من 113 ألف مشارك مهني.