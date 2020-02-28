رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول وبكين تتفقان على توصية الطلاب بعدم العودة للجامعات

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:38 م
سول وبكين
سول وبكين
أ ش أ
طباعة
وافقت سلطات التعليم في كوريا الجنوبية والصين على تقديم توصية للطلاب بعدم العودة إلى الكليات والمدارس في الدولة الأخرى، في إطار تعاون البلدين لاحتواء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفق ما قاله مسؤولون في سول اليوم الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي لا تظهر فيه أية علامات تُذكَر لتراجع انتشار العدوى في البلدين، بعد ظهوره في مدينة "ووهان" بوسط الصين في أواخر ديسمبر الماضي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 6 مساءً، ستقوم الدولتان بتوصية الطلاب الكوريين المسجلين في الجامعات الصينية والطلاب الصينيين المسجلين في الجامعات الكورية بتأجيل العودة إلى الدراسة حتى انتهاء أزمة كورونا.

وقالت وزارة التعليم:"معظم الطلاب الكوريين موجودون الآن في البلاد. وقد تحركنا بسرعة للوصول إلى تفاهم مع الصين، حيث سيتعين على الطلاب المغادرة إلى الصين قريبًا عندما تبدأ الجامعات الصينية الفصل الدراسي الجديد".

كما نصحت بكين الجامعات الصينية بتأجيل الدراسة وتشغيل الفصول عبر الإنترنت إلى أن تستقر الأوضاع.

وقالت وزيرة التعليم الكورية "يو إيون-هيه" إن الوزارة ستشجع الكليات المحلية على إدارة الدروس عبر الإنترنت للطلاب الصينيين، وسوف تتشاور مع بكين لاتخاذ تدابير دعم للطلاب الكوريين.

وذكرت وزارة التعليم أنَّ نحو 50 ألفًا من الكوريين مسجلون في الجامعات الصينية، كما يوجد نحو 70 ألفًا من الطلاب الصينيين في الجامعات الكورية، ومنهم نحو 33 ألفًا لم يعودوا بعد من بلادهم لحضور الفصل الدراسي الجديد الذي يبدأ في مارس.

وأمرت وزارة التعليم الجامعات بتأجيل الفصل الدراسي الجديد لمدة تصل إلى 4 أسابيع، كما أمرت رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بتأجيل افتتاح الفصل الدراسي لمدة أسبوع.

موضوعات متعلقة

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

بثلاثية فى الترجى.. الزمالك يضع قدمًا فى نصف نهائى دورى الأبطال

«التعليم» تكشف حقيقة انتشار «كورونا» في المدارس

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

الصور

image description

فوز مباراة الزمالك على الترجى 31 في دوري أبطال إفريقيا

image description

حكيم يشارك في عزاء مبارك بمسجد المشير

image description

الخطيب يشارك في عزاء في مبارك (صور)

image description

حسن شحاتة يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير

image description

محمد شوقى يشارك فى عزاء «مبارك» بمسجد المشير

الأكثر قراءة

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

بثلاثية فى الترجى.. الزمالك يضع قدمًا فى نصف نهائى دورى الأبطال

الأمن يخلى مدرجات ستاد القاهرة من جماهير الترجى

الزمالك يتقدم على الترجي واحتجاج وطرد من الفريق التونسي

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

جوني ديب يقاضي «ذا صن» البريطانية بتهمة التشهير

كورونا يشلّ 60% من شركات السياحة الروسية

هونج كونج: فرض حجر صحي على حيوانات منزلية بسبب «كورونا»

«أوف وايت».. أحدث صيحات الجاكت الجينز في 2020 (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
سيد عبدالقادر
مجدى يعقوب.. أيقونة الأمل
المزيد

الثقافة

محافظ قنا: مهرجان «دندرة» يروج للسياحة والثقافة

«حكايات الحيوان فى محافظة أسيوط» جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

بعد غلقه 15 عاما.. وزير السياحة يعلن فتح روف معبد دندرة

وزير الآثار يعلن افتتاح 3 سراديب بمعبد دندرة للجمهور