سول وبكين تتفقان على توصية الطلاب بعدم العودة للجامعات

وافقت سلطات التعليم في كوريا الجنوبية والصين على تقديم توصية للطلاب بعدم العودة إلى الكليات والمدارس في الدولة الأخرى، في إطار تعاون البلدين لاحتواء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفق ما قاله مسؤولون في سول اليوم الجمعة.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي لا تظهر فيه أية علامات تُذكَر لتراجع انتشار العدوى في البلدين، بعد ظهوره في مدينة "ووهان" بوسط الصين في أواخر ديسمبر الماضي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 6 مساءً، ستقوم الدولتان بتوصية الطلاب الكوريين المسجلين في الجامعات الصينية والطلاب الصينيين المسجلين في الجامعات الكورية بتأجيل العودة إلى الدراسة حتى انتهاء أزمة كورونا.وقالت وزارة التعليم:"معظم الطلاب الكوريين موجودون الآن في البلاد. وقد تحركنا بسرعة للوصول إلى تفاهم مع الصين، حيث سيتعين على الطلاب المغادرة إلى الصين قريبًا عندما تبدأ الجامعات الصينية الفصل الدراسي الجديد".كما نصحت بكين الجامعات الصينية بتأجيل الدراسة وتشغيل الفصول عبر الإنترنت إلى أن تستقر الأوضاع.وقالت وزيرة التعليم الكورية "يو إيون-هيه" إن الوزارة ستشجع الكليات المحلية على إدارة الدروس عبر الإنترنت للطلاب الصينيين، وسوف تتشاور مع بكين لاتخاذ تدابير دعم للطلاب الكوريين.وذكرت وزارة التعليم أنَّ نحو 50 ألفًا من الكوريين مسجلون في الجامعات الصينية، كما يوجد نحو 70 ألفًا من الطلاب الصينيين في الجامعات الكورية، ومنهم نحو 33 ألفًا لم يعودوا بعد من بلادهم لحضور الفصل الدراسي الجديد الذي يبدأ في مارس.وأمرت وزارة التعليم الجامعات بتأجيل الفصل الدراسي الجديد لمدة تصل إلى 4 أسابيع، كما أمرت رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بتأجيل افتتاح الفصل الدراسي لمدة أسبوع.