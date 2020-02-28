حكيم يشارك في عزاء مبارك بمسجد المشير

شارك، مساء الجمعة، المطرب الشعبي حكيم في عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك وتقديم واجب العزاء لنجليه علاء وجمال بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.وتلقى نجلي الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، علاء وجمال وزوجته سوزان، عزاء والدهما بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور عدد من رجال الدولة على رأسهم كبير الياوران اللواء أركان حرب صبري يوسف، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.وشيعت جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، يوم الأربعاء الماضي، بجنازة عسكرية، بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، شيخ الأزهر، بابا الأقباط، وعدد من رجال الدولة.وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ91 عامًا، وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية بالعناية المركزة وتوقفت أغلب أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.وتقدمت رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة بخالص العزاء للرئيس الأسبق لما قدمه من خدمات للوطن، وكونه أحد أبطال حرب أكتوبر، ومن جانبهم نعى مجلس النواب وشيخ الأزهر وبابا الأقباط ومجلس الوزراء الرئيس الراحل.وكان قد أجرى الرئيس الأسبق في أيامه الأخيرة جراحة في الأمعاء للتخلص من بعض المشكلات الناتجة من فتق قديم، وعلى إثرها تواجد داخل العناية المركزة بمستشفى العسكري لإصابته بوعكة صحية.وكان آخر ظهور للرئيس الأسبق مبارك في أكتوبر الماضي، خلال احتفالات مصر بنصر حرب أكتوبر، حيث تحدث عن ذكرياته عن حرب أكتوبر 1973، ويعد هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وولد في 4 مايو 1928 بقرية كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية.