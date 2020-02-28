الخارجية الإيرانية: عرض واشنطن للمساعدات «سخيف»

علقت الخارجية الايرانية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن مساعدات وزير الخارجية الأمريكي، لإيران لمكافحة فيروس كورونا المنتشر في البلاد مؤخرا.وذكرت الخارجية في بيان لها، أن عرض واشنطن للمساعدات، سخيف.أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، عبر التلفزيون الرسمي، أن جميع المدارس في أنحاء البلد ستغلق لمدة 3 أيام اعتبارًا من غد السبت بسبب مخاوف من فيروس «كورونا».وقال الوزير، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء: «استنادًا إلى التقييمات، رأينا أن هناك حاجة لإغلاق جميع المدارس في البلاد، ولهذا ستظل جميع المدارس مغلقة لـ3 أيام اعتبارًا من الغد».وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، أعلن الجمعة، أن عدد الوفيات بسبب فيروس «كورونا» ارتفع إلى 34 شخصًا، فيما بلغت الإصابات 388 حالة.ومعظم حالات الإصابة كانت في 3 أقاليم، هي طهران حيث سجلت 128 حالة، وقم مسجلة 88، وجيلان 65 حالة، وفقًا لخريطة نشرتها وكالة «إرنا» للأنباء، نقلًا عن أرقام وزارة الصحة.وذكر التلفزيون الرسمي، أمس (الخميس)، أن التفشي دفع السلطات لإلغاء صلاة الجمعة في عواصم 23 من أصل 31 إقليمًا، ومن بين المصابين معصومة ابتكار نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، وإيراج حريرجي نائب وزير الصحة.