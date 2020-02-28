رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الإيرانية: عرض واشنطن للمساعدات «سخيف»

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:26 م
كورونا
كورونا
منار احمد
طباعة
علقت الخارجية الايرانية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن مساعدات وزير الخارجية الأمريكي، لإيران لمكافحة فيروس كورونا المنتشر في البلاد مؤخرا.

وذكرت الخارجية في بيان لها، أن عرض واشنطن للمساعدات، سخيف.

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، عبر التلفزيون الرسمي، أن جميع المدارس في أنحاء البلد ستغلق لمدة 3 أيام اعتبارًا من غد السبت بسبب مخاوف من فيروس «كورونا».

وقال الوزير، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء: «استنادًا إلى التقييمات، رأينا أن هناك حاجة لإغلاق جميع المدارس في البلاد، ولهذا ستظل جميع المدارس مغلقة لـ3 أيام اعتبارًا من الغد».

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، أعلن الجمعة، أن عدد الوفيات بسبب فيروس «كورونا» ارتفع إلى 34 شخصًا، فيما بلغت الإصابات 388 حالة.

ومعظم حالات الإصابة كانت في 3 أقاليم، هي طهران حيث سجلت 128 حالة، وقم مسجلة 88، وجيلان 65 حالة، وفقًا لخريطة نشرتها وكالة «إرنا» للأنباء، نقلًا عن أرقام وزارة الصحة.

وذكر التلفزيون الرسمي، أمس (الخميس)، أن التفشي دفع السلطات لإلغاء صلاة الجمعة في عواصم 23 من أصل 31 إقليمًا، ومن بين المصابين معصومة ابتكار نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، وإيراج حريرجي نائب وزير الصحة.

موضوعات متعلقة

حقيقة هتك عرض طالبة بمدرسة ثانوية في أسيوط

خاص.. مجلس الأهلي بالكامل في عزاء مبارك

«اللهم اصرف عنا البلاء».. أحمد فلوكس يعلن عن مرضه

الأمن يخلى مدرجات ستاد القاهرة من جماهير الترجى

الصور

image description

فوز مباراة الزمالك على الترجى 31 في دوري أبطال إفريقيا

image description

نجوم السياسة والفن في عزاء مبارك

image description

حكيم يشارك في عزاء مبارك بمسجد المشير

image description

الخطيب يشارك في عزاء في مبارك (صور)

image description

حسن شحاتة يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير

الأكثر قراءة

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

بثلاثية فى الترجى.. الزمالك يضع قدمًا فى نصف نهائى دورى الأبطال

الأمن يخلى مدرجات ستاد القاهرة من جماهير الترجى

الزمالك يتقدم على الترجي واحتجاج وطرد من الفريق التونسي

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

جوني ديب يقاضي «ذا صن» البريطانية بتهمة التشهير

كورونا يشلّ 60% من شركات السياحة الروسية

هونج كونج: فرض حجر صحي على حيوانات منزلية بسبب «كورونا»

«أوف وايت».. أحدث صيحات الجاكت الجينز في 2020 (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
سيد عبدالقادر
مجدى يعقوب.. أيقونة الأمل
المزيد

الثقافة

محافظ قنا: مهرجان «دندرة» يروج للسياحة والثقافة

«حكايات الحيوان فى محافظة أسيوط» جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

بعد غلقه 15 عاما.. وزير السياحة يعلن فتح روف معبد دندرة

وزير الآثار يعلن افتتاح 3 سراديب بمعبد دندرة للجمهور