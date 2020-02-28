طارق سعدة يهيب بممارسي النشاط الإعلامي الالتزام بالمهنية

أهابت نقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعده بكل العاملين في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة في الشعب الخمسة (تقديم البرامج - الإعداد - الإخراج - المراسلين- المحررين)، الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.وحذرت النقابة، بصفة خاصة المذيعين ومقدمي البرامج الرياضية في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة من تأجيج مشاعر جماهير الأندية وتذكية روح التعصب ونشر الكراهية بين مشجعي الفرق المصرية، ظانين أن هذا يحقق الشهرة ويزيد من نسب المشاهدة لهم، وفي الحقيقة هم يزرعون الفتنة التي تؤدي إلى خسائر جمة لا نصمت عليها حتى تصل إلى خسائر في الأرواح.واختتمت «الإعلاميين» بيانها: «في هذا المقام تستمر النقابة في دورها وفقا للقانون في ضبط المشهد الاعلامي، فتخاطب من لم يقنن وضعه سرعة التوجه للنقابه لتقنين اوضاعه وتشدد علي التزام الجميع بالمهنيه وبميثاق الشرف الاعلامي المنشور في الجريدة الرسمية في ديسمبر2017».