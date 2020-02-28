المركز الكاثوليكي يمنح أسامة الشيخ جائزة التميز الإعلامي

منح المركز الكاثوليكي للسينما المصرية جائزة التميز الإعلامي، للإعلامي القدير أسامة الشيخ، خلال فعاليات افتتاح الدورة 68 لمهرجان المركز الكاثوليكي.وأعربت الفنانة نيللي عن سعادتها بتكريم المركز الكاثوليكي: سعيدة إنني أكرم هنا في بلدي مصر، الجميع يقول مصر أم الدنيا، وأنا أقول "مصر ضنايا".كما أعربت الفنانة شيرين عن سعادتها بالجائزة قائلة: "أشكر الله أني عيشت وتسلمت تلك الجائزة بنفسي، قبل أن تتسلمها ابنتي بعد موتي".وقررت اللجنة العليا للمهرجان إهداء هذه الدورة للمخرج القدير الراحل سمير سيف.كانت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ68، اختتمت أعمالها الأربعاء 29 يناير 2020 الماضي، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، تم خلالها مشاهدة الأفلام الخمسة المشاركة في المسابقة الرسمية لهذا العام.واستقرت اللجنة على 5 أفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان من أصل 32 فيلمًا قد عُرضت تجاريًا عام 2019، وهي (بحسب تواريخ عرضها):1_فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري2_فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر3_فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة4_فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة5 - فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزتتشكّلت لجنة الاختيار هذا العام برئاسة الأب بطرس دانيال، والسيناريست عاطف بشاي، وعضوية الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.