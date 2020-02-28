حريق كبير في محيط محطة قطار شهيرة بباريس

أعلنت الشرطة الفرنسية اندلاع حريق كبير في محيط محطة قطار باريس الشهيرة "جار دي ليون" وإخلاءها من المتواجدين بها.وقالت قناة "يورونيوز" الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية إن الحريق اندلع بمحيط المحطة الباريسية التي تُعد إحدى أكبر المحطات الست من نوعها في العاصمة باريس وذلك في وقت متأخر اليوم الجمعة.ووصفت الشرطة الفرنسية الحادث بأنه يمثل "انتهاكات غير مقبولة" داعية الجمهور إلى تجنب التواجد بالمنطقة.وأوضحت القناة أن النيران تسببت بها على ما يبدو مجموعة من الأشخاص على هامش حفل موسيقي في مكان قريب من الحادث.