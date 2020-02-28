رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

محمد رمضان في عزاء حسني مبارك بمسجد المشير (فيديو)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:13 م
محمد رمضان في عزاء
محمد رمضان في عزاء حسني مبارك
عبدالله هشام_رضوي عبدالغني
طباعة
وصل منذ قليل، الممثل محمد رمضان، إلى عزاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس؛ لتقديم واجب العزاء.

ويتلقى علاء وجمال نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، العزاء في والدهما، مساء اليوم الجمعة، في مسجد المشير بمدينة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وشيع جثمان الرئيس الأسبق مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، الأربعاء الماضي في جنازة عسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من رجال الدولة.

وتوفي مبارك، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عامًا، وقدمت رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة العزاء للرئيس الأسبق لما قدمه من خدمات للوطن، وكونه أحد أبطال حرب أكتوبر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

خاص.. مجلس الأهلي بالكامل في عزاء مبارك

العملات الأجنبية تسجل أكبر تراجع أمام الجنيه منذ «التعويم»

«اللهم اصرف عنا البلاء».. أحمد فلوكس يعلن عن مرضه

الصور

image description

فوز مباراة الزمالك على الترجى 31 في دوري أبطال إفريقيا

image description

حكيم يشارك في عزاء مبارك بمسجد المشير

image description

الخطيب يشارك في عزاء في مبارك (صور)

image description

حسن شحاتة يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير

image description

محمد شوقى يشارك فى عزاء «مبارك» بمسجد المشير

الأكثر قراءة

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

بثلاثية فى الترجى.. الزمالك يضع قدمًا فى نصف نهائى دورى الأبطال

الأمن يخلى مدرجات ستاد القاهرة من جماهير الترجى

الزمالك يتقدم على الترجي واحتجاج وطرد من الفريق التونسي

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

التهامي يشارك في عزاء «مبارك» بمسجد المشير (صور)

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

جوني ديب يقاضي «ذا صن» البريطانية بتهمة التشهير

كورونا يشلّ 60% من شركات السياحة الروسية

هونج كونج: فرض حجر صحي على حيوانات منزلية بسبب «كورونا»

«أوف وايت».. أحدث صيحات الجاكت الجينز في 2020 (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد شنن.. الزاهد فى المناصب والغزير فى العلم
بسنت حسن
المهرجانات السلفية
سيد عبدالقادر
مجدى يعقوب.. أيقونة الأمل
المزيد

الثقافة

محافظ قنا: مهرجان «دندرة» يروج للسياحة والثقافة

«حكايات الحيوان فى محافظة أسيوط» جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

بعد غلقه 15 عاما.. وزير السياحة يعلن فتح روف معبد دندرة

وزير الآثار يعلن افتتاح 3 سراديب بمعبد دندرة للجمهور