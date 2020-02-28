محمد رمضان في عزاء حسني مبارك بمسجد المشير (فيديو)

وصل منذ قليل، الممثل محمد رمضان، إلى عزاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس؛ لتقديم واجب العزاء.ويتلقى علاء وجمال نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، العزاء في والدهما، مساء اليوم الجمعة، في مسجد المشير بمدينة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.وشيع جثمان الرئيس الأسبق مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، الأربعاء الماضي في جنازة عسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من رجال الدولة.وتوفي مبارك، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عامًا، وقدمت رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة العزاء للرئيس الأسبق لما قدمه من خدمات للوطن، وكونه أحد أبطال حرب أكتوبر.