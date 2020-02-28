رموز القلعة الحمراء في عزاء حسني مبارك بمسجد المشير (صور)

حرص كلًا من أحمد نادي، مدرب حراس المرمى للنادي الأهلي، والعامري فاروق عضو مجلس إدارة الأهلي، على تقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، لنجليه علاء وجمال بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.وشيع جثمان الرئيس الأسبق مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، الأربعاء الماضي في جنازة عسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من رجال الدولة.وتوفي مبارك، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عامًا، وقدمت رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة العزاء للرئيس الأسبق لما قدمه من خدمات للوطن، وكونه أحد أبطال حرب أكتوبر.