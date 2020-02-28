بثلاثية فى الترجى.. الزمالك يضع قدمًا فى نصف نهائى دورى الأبطال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.افتتح عبدالرؤوف بن غيث التسجيل للترجي في الدقيقة 27 قبل أن يدرك محمد أوناجم التعادل للزمالك في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.