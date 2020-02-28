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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

جائزة الريادة السينمائية لنيللي وشيرين وأشرف عبد الغفور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:58 م
جائزة الريادة السينمائية
جائزة الريادة السينمائية
ماريان رسمى
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منح المركز الكاثوكي للسينما المصرية جائزة الريادة السينمائية لكلًا من الفنانة القديرة نيللي وأشرف عبد الغفور وشيرين، خلال فعاليات افتتاح الدورة 68 لمهرجان المركز الكاثوليكي.

وأعربت نيللي عن سعادتها بتكريم المركز الكاثوليكي: سعيدة إنني أكرم هنا في بلدي مصر، الجميع يقول مصر أم الدنيا، وأنا أقول "مصر ضنايا".

كما أعربت الفنانة شيرين عن سعادتها بالجائزة قائلة أشكر الله أني عيشت وتسلمت تلك الجائزة بنفسي، قبل أن تتسلمها ابنتي بعد موتي.

وقررت اللجنة العليا للمهرجان إهداء هذه الدورة للمخرج القدير الراحل سمير سيف.

كانت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ68، اختتمت أعمالها الأربعاء 29 يناير 2020 الماضي، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، تم خلالها مشاهدة الأفلام الخمسة المشاركة في المسابقة الرسمية لهذا العام.

واستقرت اللجنة على 5 أفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان من أصل 32 فيلمًا قد عُرضت تجاريًا عام 2019، وهي (بحسب تواريخ عرضها):

1_فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري
2_فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر
3_فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة
4_فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة
5 - فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت

تشكّلت لجنة الاختيار هذا العام برئاسة الأب بطرس دانيال، والسيناريست عاطف بشاي، وعضوية الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.

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