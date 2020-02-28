رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أحمد نظيف فى الطابور لتقديم العزاء فى مبارك (صور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:52 م
أحمد نظيف في عزاء
أحمد نظيف في عزاء مبارك
عبدالله هشام - آية سالم
طباعة
حضر الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، إلى مسجد المشير طنطاوي لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ويتلقى علاء وجمال نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، العزاء في والدهما، مساء اليوم الجمعة، في مسجد المشير بمدينة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وشيع جثمان الرئيس الأسبق مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، الأربعاء الماضي في جنازة عسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من رجال الدولة.

وتوفي مبارك، صباح الثلاثاء الماضى، عن عمر يناهز 91 عامًا، وقدمت رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة العزاء للرئيس الأسبق لما قدمه من خدمات للوطن، وكونه أحد أبطال حرب أكتوبر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليلة سقط فيها أردوغان.. كواليس الضربة السورية للقوات التركية فى إدلب

«التعليم» تكشف حقيقة انتشار «كورونا» في المدارس

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

بن غيث يتقدم للترجي على الزمالك (فيديو)

الصور

image description

تتويج فريق كرة الطائرة بالأهلي بالبطولة العربية

image description

مؤتمر فايلر عن مباراة الأهلى وصن داونز

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

الأكثر قراءة

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

خاص.. مجلس الأهلي بالكامل في عزاء مبارك

بن غيث يتقدم للترجي على الزمالك (فيديو)

«التعليم» تكشف حقيقة انتشار «كورونا» في المدارس

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

غدًا.. عمرو دياب يحتفل بـ«سهران» فى المنارة

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

كورونا يشلّ 60% من شركات السياحة الروسية

هونج كونج: فرض حجر صحي على حيوانات منزلية بسبب «كورونا»

«أوف وايت».. أحدث صيحات الجاكت الجينز في 2020 (صور)

الإفراط في التعقيم يزيد احتمالية الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: ما لن تخبرك به الجنية
ماجد حبته
خادمة «نتنياهو» الفرنسية!
د. محمد عفيفي
حال الموسيقى العربية
مدحت بشاى
الثقافة وبيوتها التى تعود
المزيد

الثقافة

وزير الآثار يعلن افتتاح 3 سراديب بمعبد دندرة للجمهور

«العلاقات الإيرانية الأفريقية».. كتاب جديد لـ هالة الحسينى

وزيرة الثقافة: مهرجان دندرة هدية لأهالي قنا

مجدي صابر: «دندرة للموسيقى العربية» سيطوف المحافظات قريبًا