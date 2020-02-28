ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» فى عدد من المقاطعات الكندية

أعلن مسئولو الصحة العامة في تورونتو، اليوم الجمعة، عن سابع حالة إيجابية للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في المقاطعة الكندية، وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابات المؤكدة في كندا إلى 15 حالة.وقال المسئولون إن رجلا في الخمسينات من عمره ولديه سجل سفر إلى إيران جاء إلى مستشفى "صانيبروك" يوم الأربعاء الماضي، أي بعد يوم من وصوله إلى تورونتو. وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة وإرساله إلى المنزل، حيث بقى في عزلة ذاتية.وفي مقاطعة كيبيك الكندية، أعلن مسئولو الصحة العامة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لامرأة من منطقة مونتريال، عادت من إيران يوم الإثنين الماضي.وقال المسئولون إن المرأة زارت عيادة بعد أن شعرت بأعراض بسيطة، وتم إجراء اختبارات فيروس "كورونا" بعد يوم من عودتها إلى كندا، وجاءت النتائج إيجابية، أمس الخميس.وقالت وزير الصحة دانييل ماكان "بينما تلقت الرعاية اللازمة، تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية. لم تكن بحاجة إلى دخول المستشفى، لذلك فهي الآن في عزلة وحدها، في منزلها".وقال مسئولو الصحة إنه إلى جانب زيارة العيادة التي تم تشخيص حالتها، فإن جهات اتصال المرأة في مونتريال كانت تقتصر بشكل أساسي على أسرتها المباشرة، والتي هي أيضا في عزلة. وقالت "ماكان" إن المريضة لم تأخذ وسائل النقل العام ولم تذهب إلى العمل".وسافرت إلى مونتريال في رحلة من الدوحة بقطر. وقال مسئولو الصحة في كيبيك إنهم يبحثون عن أشخاص كانوا على اتصال وثيق بها في مونتريال. سوف يتخذون أيضا الخطوات اللازمة لتحديد الركاب الذين كانوا على مقربة منها على متن الطائرة.