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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان سيقرر تعليق أو استمرار الدراسة خلال 48 ساعة بسبب «كورونا»

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:46 م
كورونا
كورونا
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قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، إننا بصدد اتخاذ قرار في غضون 48 ساعة، سواء بإغلاق المدارس في عموم لبنان لمدة أسبوع قابل للتجديد أو استمرار الدراسة، في ضوء تطورات الوضع المتعلق بفيروس "كورونا" المستجد.

أشارت وزيرة الإعلام، في مؤتمر صحفي عقدته في ختام اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، إلى أن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب سيتخذ القرار المناسب بعد التنسيق مع وزير الصحة حمد حسن ولجنة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

أضافت أن الانتظار في شأن اتخاذ القرار، يأتي من أجل التباحث مع اللجنة للوقوف على آخر المستجدات وما جرى التوصل إليه في مسألة فيروس "كورونا".

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، إيقاف الرحلات الجوية والبرية والبحرية لجميع الأشخاص القادمين من 4 دول يتفشى فيها فيروس "كورونا"، وهي الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، على أن يُستثنى من القرار المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان.

وعممت إدارة الطيران المدني اللبناني القرار على جميع شركات الطيران العاملة في لبنان بوجوب التطبيق، ووقف رحلاتها من الدول الأربع المذكورة إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) باستثناء الرحلات التي تقل حصرا المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، خلال الأيام القليلة الماضية، عن تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس "كورونا" داخل الأراضي اللبنانية، وجميعهم كانوا في إيران، مشيرة إلى أنه جرى وضعهم في وحدات العزل الطبية المجهزة بمستشفى رفيق الحريري الجامعي المعتمد مركزا رئيسيا للتعامل مع حالات الإصابة المحتملة بالفيروس.

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