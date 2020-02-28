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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة»: لم نحصل على معلومات من فرنسا حول إصابة مواطنيها بـ«كورونا» فى مصر

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:44 م
كورونا
كورونا
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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحالة الوحيدة التى كانت حاملة لفيروس "كورونا" تعافت وخرجت من الحجر الصحي، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد من شائعات عن وجود "كورونا" بمصر ليس صحيحًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة فى مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك تعاقد مع منظمة الصحة العالمية يتوجب الإعلان عن أي حالات مصابة بالفيروس فى مصر، ونحيط المنظمة بكل التفاصيل وتشرف معنا على أي حالات مصابة.

وتابع مجاهد: أنه تم إعلان عن تعافى الحالة الوحيدة المصابة بـ"كورونا"، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر توسعت فى اتباع الإجراءات الوقائية بمنتهى الدقة على كل القادمين من الدول الظاهر بها الفيروس، كما وجهت وزيرة الصحة بوجود 20 بوابة حرارية بالمطارات.

وفيما يتعلق بما أعلنته فرنسا عن ظهور حالتين مصابتين بالفيروس بعد قدومهما من مصر، أكد مجاهد، أنه تم التواصل مع السفارة المصرية فى فرنسا ولم تحصل على أي معلومات من فرنسا بهذا الشأن، كما تم التواصل مع الصحة العالمية، مؤكدًا أن مصر خالية تمامًا من "كورونا" ولا توجد حتى حالة اشتباه بإصابة.

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