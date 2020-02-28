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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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بعد 3 دقائق من هدف الترجي.. الزمالك يدرك التعادل بصاروخ أوناجم (فيديو)
الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:37 م
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أدرك محمد اوناجم، جناح الزمالك، التعادل في شباك الترجي التونسي خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
فيديو الهدف
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