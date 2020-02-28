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محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل متظاهر عراقي إثر الاشتباكات في بغداد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:36 م
بغداد
بغداد
منار احمد
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أعلنت قناة الرافدين العراقية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، مقتل متظاهر عراقي في بغداد، إثر مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين.

وشهدت المدن العراقية منذ خمسة أشهر اندلاع مظاهرات مناهضة للحكومة ومكافحة الفساد في البلاد.

كما كلف الرئيس العراقي برهم صالح عبر مطلع فبراير، وزير الاتصالات السابق، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد إقالة عادل عبد المهدي منذ شهرين ماضيين.

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