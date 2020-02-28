مقتل متظاهر عراقي إثر الاشتباكات في بغداد

أعلنت قناة الرافدين العراقية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، مقتل متظاهر عراقي في بغداد، إثر مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين.وشهدت المدن العراقية منذ خمسة أشهر اندلاع مظاهرات مناهضة للحكومة ومكافحة الفساد في البلاد.كما كلف الرئيس العراقي برهم صالح عبر مطلع فبراير، وزير الاتصالات السابق، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد إقالة عادل عبد المهدي منذ شهرين ماضيين.