الجيش الليبي: ميليشيات طرابلس تخرق الهدنة يوميًا

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، أن الميليشيات تخرق يوميا اتفاق الهدنة بإحضار الأسلحة والمرتزقة وتوجيه ضربات لقوات الجيش الليبي بشكل مستمر وبشكل يومي.وشدد المحجوب اليوم الجمعة، على أن الجيش الليبي يملك قرار الحسم العسكري في أي لحظة، قائلا: "لو قررنا خرق وقف إطلاق النار لكنا في قلب طرابلس.. كيلومترات قليلة تفصلنا عن قلب العاصمة الليبية".ووثق مقطع فيديو، عرضته قناة "سكاي نيوز" رد الجيش الوطني الليبي على مصدر إطلاق قذائف مدفعية تابع للميليشيات، داخل غابة النصر وسط العاصمة طرابلس اليوم الجمعة، فيما علق مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي بالقول إن القوات التركية عمدت بعد السيطرة على المطار إلى نقل المعدات والآليات العسكرية، مضيفا أن ما بين 7 إلى 10 من الجنود الأتراك قتلوا في قصف بالمدفعية على المطار الذي حولته أنقرة إلى قاعدة عسكرية.وأشار المحجوب إلى أن الضربات استهدفت مواقع للطائرات المسيرة ومنصة رادار في المطار.يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الليبي، سيطرة القوات التركية على مطار معيتيقة، الوحيد الذي ما زال يعمل في طرابلس، الخاضعة لميليشيات حكومة فايز السراج، وتحدث عن مقتل عدد من الجنود الأتراك في المطار.وكانت وسائل إعلام ليبية ذكرت أمس الخميس أن هجوما للجيش الوطني الليبي استهدف مقرا لقوات تركية في قاعدة مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.