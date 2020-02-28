وزير الآثار يعلن افتتاح 3 سراديب بمعبد دندرة للجمهور

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، افتتاح ٣ سراديب جديدة بمعبد دندرة أمام الجمهور، بالإضافة إلى افتتاح "الروف" سطح المعبد والذي كان مغلقا منذ ١٥ عاما.وقال العناني إن الوزارة وضعت خطة للتواجد في شتي محافظات الجمهورية من خلال العديد من الفعاليات آخرها التي شهدها سفراء العالم بسوهاج وفعاليات أخري بأسيوط والمنيا وقنا، لافتا إلى أنه سيتم غدا افتتاح أول متحف مفتوح بمحافظة البحر الأحمر وخلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم افتتاح أول هرم وبناء حجري كبير في العالم "زوسر"، ثم افتتاح قصر البارون بمصر الجديدة وجزء من متحف الحضارة وجزء من متحف شرم الشيخ.وأكد وزير الآثار أن الوزارة بتلك الافتتاحات تمتلك مقومات سياحية وبنية تحتية سياحية ولها دور توعوي للتعرف علي الآثار من خلال مواقع فريدة واكتشافات فريدة في جميع المحافظات.وأوضح الوزير أن الهدف من مهرجان دندرة الغنائي الثقافي والذي يقام حاليا بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة قنا تنشيط السياحة ووضع محافظة قنا علي الخريطة السياحية بقوة.وتشهد محافظة قنا، الجمعة، انطلاق فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء؛ في تعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، ممثلتين في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب جامعة جنوب الوادي.وتبدأ فعاليات حفل الافتتاح بتابلوهات فنية في ساحة معبد دندرة الخارجية لفرقتي «الأقصر» و«قنا» للفنون الشعبية التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة.وتنقل قنوات التلفزيون المصري في بث حي فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا؛ التي تقام في معبد دندرة في السادسة مساء يوم الجمعة 28 فبراير، والخامسة مساء يومي السبت 29 فبراير والأحد 1 مارس بقصر ثقافة قنا، وفي الخامسة مساء يومي الإثنين والثلاثاء 2 و3 مارس بجامعة جنوب الوادي.