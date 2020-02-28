وفاء سالم تتحدث عن كواليس مشاركتها في «الأخ الكبير» و«ختم النمر» غدًا

تستضيف الإعلامية نور يوسف، مساء غدٍ السبت، الفنانة وفاء سالم، ببرنامج ميجا ستار على شاشة قناة المحور.وتكشف "سالم" خلال الحلقة كواليس مشاركتها بمسلسلى ختم النمر والأخ الكبير، والذين يتم عرضهما حاليًا فى الموسم الشتوي وتصدروا لترند محركات البحث والاكثر مشاهدة على موقع يوتيوب.كما تكشف كواليس مشهد وفاة شخصيتها بالحلقة الـ29 من مسلسل ختم النمر، والتى لاتزال متصدرة لترند مواقع البحث والسوشيال ميديا.كما يتناول اللقاء الحديث عن أبرز أعمالها الفنية، لاسيما تعاونها مع الفنان العظيم أحمد ذكى فى فيلم ختم النمر والذى كان بوابة دخولها لعالم التمثيل، بالإضافة لمشاركتها مع الزعيم عادل امام مرتين.ايذكر أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور من تقديم الإعلامية نور يوسف، رئيس تحرير أميرة عزالدين والمنتج محمد فاروق.