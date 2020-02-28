«العلاقات الإيرانية الأفريقية».. كتاب جديد لـ هالة الحسينى

صدر عن دار العربي للنشر والتوزيع، كتاب بعنوان «العلاقات الإيرانية الأفريقية.. اتجاهات تحليل الخطاب الصحفي»، للدكتورة هالة أحمد الحسيني المدرس بمعهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال.يناقش الكتاب في فصوله علاقة إيران بدول شمال أفريقيا، منها مصر والسودان والمغرب العربي، وعلاقة إيران بغرب وشرق أفريقيا متمثلة في نيجيريا وكينيا، وعلاقة إيران بجنوب أفريقيا، كما يرصد سمات المنظومة الإعلامية بالقارة "المكتوبة والمرئية والمسموعة".ويلقي الكتاب في صفحاته، الضوء على خطاب الصحافة الأفريقية "العربية والإنجليزية" نحو العلاقات الإيرانية الأفريقية، على وجه الخصوص العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تجمع بين إيران ودول القارة، كما يهدف إلي رصد دور الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والصين في القارة الأفريقية ومحاولتهم الاستحواذ والسيطرة علي ثرواتها، وقطع الطريق أمام أي تعاون "إيراني – أفريقي".وتناول الكتاب العامل الديني الذي ساهم في التباعد والقطيعة بين إيران ومصر والسودان والمغرب ونيجيريا، علي عكس كينيا وجنوب أفريقيا التي اتسمت سياستها بالتقارب مع إيران علي الرغم من غياب العامل الثقافي والديني بينهم، ودخول بعض دول القارة الأفريقية في تحالف مع إيران، ويعد الكتاب الثاني للمؤلفة حيث صدر لها كتاب بعنوان الخطاب الصحفي في العلاقات المصرية الإيرانية عام 2016.