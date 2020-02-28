رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وسط 100 ألف من جمهوره.. حفل ناجح لـ تامر حسني في جدة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:22 م
حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
أحمد عارف
طباعة
قدم تامر حسني حفلًا جماهيريًا ضخمًا مساء أمس، في جدة بالسعودية وسط حضور أكثر من 100 ألف شخص من جمهوره بالمملكة.

حفل تامر حسني
حفل تامر حسني

شارك مع تامر حسني في فقرته الغنائية المطرب الأمريكي إيكون وسط تفاعل الحاضرين، وقدم تامر استعراضات كثير على المسرح وعزف على الجيتار الكهربائي وسط لوحه فنيه استعراضيه.


حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
وعلق «تامر» على مشاركة إكون بالحفل الذي أقيم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، قائلًا: "نورتني يا معلم إكون" ورد عليه إيكون قائلًا: «بنورك يا سيد المعلمين».

حفل تامر حسني
حفل تامر حسني

ويحيي تامر حسني حفلًا غنائيًا بساحة مركز المنارة بالقاهرة الجديدة يوم الجمعة 6 مارس القادم، ويحمل الحفل اسم "نحمي تراثنا" ويعود دخله لإحدى الجمعيات الخيرية.


حفل تامر حسني
حفل تامر حسني
في سياق آخر، انتهى تامر حسني من تصوير أكثر من نصف مشاهد فيلمه الجديد "مش أنا"، المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، وذلك بالتزامن مع تسجيل أغنيات ألبومه الجديد.

موضوعات متعلقة

ليلة سقط فيها أردوغان.. كواليس الضربة السورية للقوات التركية فى إدلب

لم يدفن حتى الآن.. القصة الكاملة لأزمة جثمان قتيل زوج نانسى عجرم

خاص.. مجلس الأهلي بالكامل في عزاء مبارك

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

الصور

image description

تتويج فريق كرة الطائرة بالأهلي بالبطولة العربية

image description

مؤتمر فايلر عن مباراة الأهلى وصن داونز

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

الأكثر قراءة

انتصار السيسى تشارك فى عزاء مبارك بمسجد المشير

خاص.. مجلس الأهلي بالكامل في عزاء مبارك

بن غيث يتقدم للترجي على الزمالك (فيديو)

«التعليم» تكشف حقيقة انتشار «كورونا» في المدارس

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

غدًا.. عمرو دياب يحتفل بـ«سهران» فى المنارة

الصحة

«الصحة العالمية» قلقة من تزايد حالات «كورونا» خارج الصين

5 مأكولات تزيد من فرص الإنجاب

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

منوعات

كورونا يشلّ 60% من شركات السياحة الروسية

هونج كونج: فرض حجر صحي على حيوانات منزلية بسبب «كورونا»

«أوف وايت».. أحدث صيحات الجاكت الجينز في 2020 (صور)

الإفراط في التعقيم يزيد احتمالية الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: ما لن تخبرك به الجنية
ماجد حبته
خادمة «نتنياهو» الفرنسية!
د. محمد عفيفي
حال الموسيقى العربية
مدحت بشاى
الثقافة وبيوتها التى تعود
المزيد

الثقافة

وزير الآثار يعلن افتتاح 3 سراديب بمعبد دندرة للجمهور

«العلاقات الإيرانية الأفريقية».. كتاب جديد لـ هالة الحسينى

وزيرة الثقافة: مهرجان دندرة هدية لأهالي قنا

مجدي صابر: «دندرة للموسيقى العربية» سيطوف المحافظات قريبًا