وسط 100 ألف من جمهوره.. حفل ناجح لـ تامر حسني في جدة





قدم تامر حسني حفلًا جماهيريًا ضخمًا مساء أمس، في جدة بالسعودية وسط حضور أكثر من 100 ألف شخص من جمهوره بالمملكة.

حفل تامر حسني



شارك مع تامر حسني في فقرته الغنائية المطرب الأمريكي إيكون وسط تفاعل الحاضرين، وقدم تامر استعراضات كثير على المسرح وعزف على الجيتار الكهربائي وسط لوحه فنيه استعراضيه.





شارك مع تامر حسني في فقرته الغنائية المطرب الأمريكي إيكون وسط تفاعل الحاضرين، وقدم تامر استعراضات كثير على المسرح وعزف على الجيتار الكهربائي وسط لوحه فنيه استعراضيه.

حفل تامر حسني





وعلق «تامر» على مشاركة إكون بالحفل الذي أقيم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، قائلًا: "نورتني يا معلم إكون" ورد عليه إيكون قائلًا: «بنورك يا سيد المعلمين».

حفل تامر حسني



ويحيي تامر حسني حفلًا غنائيًا بساحة مركز المنارة بالقاهرة الجديدة يوم الجمعة 6 مارس القادم، ويحمل الحفل اسم "نحمي تراثنا" ويعود دخله لإحدى الجمعيات الخيرية.





ويحيي تامر حسني حفلًا غنائيًا بساحة مركز المنارة بالقاهرة الجديدة يوم الجمعة 6 مارس القادم، ويحمل الحفل اسم "نحمي تراثنا" ويعود دخله لإحدى الجمعيات الخيرية.

حفل تامر حسني

في سياق آخر، انتهى تامر حسني من تصوير أكثر من نصف مشاهد فيلمه الجديد "مش أنا"، المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، وذلك بالتزامن مع تسجيل أغنيات ألبومه الجديد.