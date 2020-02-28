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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة: مهرجان دندرة هدية لأهالي قنا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:20 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
جمال عاشور - اسلام نبيل
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قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن مهرجان دندرة للثقافة والغناء في محافظة قنا متنوع بالحفلات وستنتقل فعالياته إلى محافظات أخرى.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن مهرجان دندرة في العام الجاري موجه لقنا وأهلها، لافتة إلى أن هذا الهدف الأول وأنها تسير بخطوات هادئة لتحقيق نجاحات عظيمة، تستمر على مدار الأعوام المقبلة.

وتابعت: "إتاحة التذكرة مجانا للجمهور هدية لأهالي قنا لحضور المهرجان والمشاركة في فعالياته، ومن المقرر أن ينتقل المهرجان إلى الشرقية في الشهور المقبلة".

وأوضحت أن الوزارة تستعد لافتتاح مهرجان بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، وسيتم افتتاح سينما بورسعيد ومعرض كبير للكتاب، وستقدم الوزارة مجموعة من العروض المختلفة، ومجموعة عروض مسرحية، والسيرك القومي، وغيرها.

وتشهد محافظة قنا، الجمعة، انطلاق فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء؛ في تعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، ممثلتين في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب جامعة جنوب الوادي.

وتبدأ فعاليات حفل الافتتاح بتابلوهات فنية في ساحة معبد دندرة الخارجية لفرقتي «الأقصر» و«قنا» للفنون الشعبية التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتنقل قنوات التلفزيون المصري في بث حي فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا؛ التي تقام في معبد دندرة في السادسة مساء يوم الجمعة 28 فبراير، والخامسة مساء يومي السبت 29 فبراير والأحد 1 مارس بقصر ثقافة قنا، وفي الخامسة مساء يومي الإثنين والثلاثاء 2 و3 مارس بجامعة جنوب الوادي.

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