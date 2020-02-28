نيللى كريم تبهر متابعيها بإطلالة جذابة (صورة)

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام بصورة جديدة.وظهرت نيللي في صورة سيلفي، حيث تألقت بإطلالة جذابة مرتدية بلوفر باللون الأسود، ونامت مستلقية على ظهرها، بينما شعرها متروكًا خلفها، كما اعتمدت على مكياج ناعم أبرز رونق بشرتها.وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.وحضرت نيللي كريم مهرجان أسوان لأفلام المرأة، الذي انقضت فعاليات دورته الرابعة مؤخرًا، كما تستعد للمشاركة في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "100 وش" مع المخرجة كاملة أبو ذكري.