«كورونا» تفرض حجر صحى على نزلاء فندقين في أبوظبي

أعلنت الصحة في أبوظبي، اليوم الجمعة، أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في الإمارة، من المخالطين لحالتين مصابتين بفيروس كورونا من الجنسية الإيطالية.واتخذت دائرة الصحة إجراءات الحجر الصحي الاحترازي في فندقين بجزيرة ياس على بعض المخالطين، والحجر المنزلي على البعض الآخر، إلى حين الانتهاء من حالة التقصي وفحص المخالطين، وفقا للإجراءات الطبية المتبعة في هذه الحالات حيث تم أخذ العينات اللازمة للفحوص في ما تستمر الفحوص الدورية 14 يوما.وتتلقى الحالتان المصابتان، وهما من حملة الجنسية الإيطالية العناية الطبية اللازمة ويخضعان للمتابعة المستمرة.