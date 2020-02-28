المعارضة الإيرانية تكشف عن أعداد ضحايا «كورونا»

كشفت المعارضة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن أعداد الوفيات في إيران، إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.وأفادت المعارضة الإيرانية، في بيان اليوم، أن عدد الوفيات وصل لـ100 شخص في مدينة "قم" الإيرانية، والتي تعتبر بؤرة الوباء في البلاد، فضلًا عن وفاة 22 في مدينة كاشان، و١٤ في آراك، كما رصد تقرير انتشار المرض في أكثر من 23 محافظ إيرانية حتى الآن.