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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إبراهيم الهدهد: منهج النبي غرس الأمل وحب العمل في القلوب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:30 م
الدكتور إبراهيم الهدهد
الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
أميرة العناني
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ألقى الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، خطبة الجمعة، اليوم بالجامع الأزهر، ودار موضوعها حول «أهمية اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم».

في بداية الخطبة، قال فضيلة الدكتور إبراهيم الهدهد إن الله تعالى أرسل النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بالهدى والبيان الواضح، وأنار به طريق البشرية بالحق، وهداها إلى مكارم الأخلاق، لذا يجب علينا الاقتداء به في  طريق السير إلى الله والتمسك بمنهجه، وترك طريق العصبية والعنصرية، التي تدعو إلى الفرقة والشحناء.

وأضاف الدكتور الهدهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، اهتم في منهجه بالقلوب، فعمل على تزكيتها، وغرث فيها الأمل والعمل، بما يدعو إلى إحداث توزان وتأثير إيجابي في المجتمع، موضحًا أن الهدف الأسمى للشريعة الإسلامية هو بناء القلوب التي تصح بها الأبدان، وليس الاهتمام ببناء الأبدان فقط. 

وشدد خطيب الجامع الأزهر على ضرورة التمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي  جاء به رحمة للعالمين، من خلال المداومة على الطاعة والبعد عن مواطن المعاصي، والاستمرار في مجاهدة النفس، وعدم الاهتمام بالقوالب والمظاهر الشكلية لهذا الدين على حساب الاهتمام بجوهره الذي يدعوا إلى التسامح والعمل.

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