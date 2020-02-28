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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مكتبة المستقبل تحتفي باليوم العالمي للمرأة 8 مارس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:30 م
اليوم العالمي للمرأة
اليوم العالمي للمرأة
آلاء حسن
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تنظم مكتبة المستقبل العامة ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالتعاون مع فريقي «إعلام الخير» و«عائلة حواء» في تمام الساعة الخامسة مساء الأحد الموافق 8 مارس المقبل.

وتتضمن الندوة مجموعة من ورش العمل والمسابقات حول ترتيب الأولويات وصناعة القرار كيف ولماذا، التكامل بين دور الرجل والمرأة في كل المجالات ومهارات الذكاء العاطفي، رجال صنعتهم النساء، نساء صنعهن الرجال، اكتشاف المواهب ومساعدتها للانطلاق في الطريق الصحيح، فضلا عن السحب على جائزة المشاركة في فعاليات الندوة للضيوف.

ويقدم الندوة من فريق «عائلة حواء» نخبة من المدربات في مجالات متعددة صحة وقيادة ومهارات التواصل وفن الإتيكيت، وهن: حنان حسني لايف كوتش ومدربة معتمدة لتنمية المهارات الذاتية، الدكتورة فريدة كامل أستاذ مساعد جامعة قناة السويس ومدربة الصحة والتغذية، أمل زكريا عبد الحليم مدربة بمركز تطوير التعليم الجامعي كلية التربية جامعة عين شمس واستشاري تدريب بالنقابة العامة لمدربي التنمية البشرية، مريم كامل مدربة إدارة الذات وموجهة منتسوري، ورانيا عبد العزيز مدربة الإتيكيت والبروتوكول.

ومن فريق «إعلام الخير» كل من الوتيدي فولي عبد العظيم مدرب معتمد بالنقابة العامة لمدربي التنمية البشرية وقائد مبادرة «إعلام الخير»، وحاصل على المركز الثاني كثاني أفضل مدرب (مدرب المستقبل) من مركز الإبداع الخليجي، وتكريم بدولة لبنان بحضور الأميرة هند بنت عبد الرحمن آل سعود، والدكتور محمد خليفة كأحد صناع التغيير في الشباب التكريم من محطات إذاعية وقنوات تلفزيونية وبعض المحافظات والمبادرات المجتمعية.

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