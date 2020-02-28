رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«كورونا» يتسبب فى خسائر فادحة وصلت 6 مليارات دولار في يوم واحد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:23 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
قالت مجلة "فوربس"، إن فيروس كورونا تسبب بخسارة خمسة من أغنى أثرياء الروس ما مجموعه 6.06 مليار دولار في يوم واحد، بسبب انهيار البورصات على خلفية انتشار كورونا في العالم.

ووفقا لخبراء المجلة، خسر رئيس ومالك شركة "لوك أويل" وحيد ألكبيروف 1.6 مليار دولار لتهبط ثروته إلى 22.5 مليار دولار.

وخسر صاحب شركة "نوريلسك نيكيل" فلاديمير بوتانين 1.4 مليار دولار، وبقي لديه ثروة بقيمة 26 مليار دولار، ورئيس مجلس إدارة شركة "نوفاتيك" ليونيد مايكلسون خسر 1.2 مليار دولار وتراجعت ثروته إلى 22.5 مليار دولار.

وخسر فلاديمير ليسين، الذي يمتلك مصنع نوفوليبتسك للمعادن 910 ملايين دولار وقدرت "فوربس" ثروته حاليا بـ21.3 مليار دولار، وفقد المالك المشارك لشركة "سيفر ستال" أليكسي مورداشوف 948 مليون دولار خلال يوم واحد، وقدرت المجلة المتبقي من ثروته بـ19.9 مليار دولار.

موضوعات متعلقة

لم يدفن حتى الآن.. القصة الكاملة لأزمة جثمان قتيل زوج نانسى عجرم

صدمة لليفربول بسبب فيروس كورونا

العملات الأجنبية تسجل أكبر تراجع أمام الجنيه منذ «التعويم»

تشكيل الزمالك ضد الترجي.. مصطفى محمد يقود الهجوم

الصور

image description

تتويج فريق كرة الطائرة بالأهلي بالبطولة العربية

image description

مؤتمر فايلر عن مباراة الأهلى وصن داونز

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف حقيقة انتشار «كورونا» في المدارس

لم يدفن حتى الآن.. القصة الكاملة لأزمة جثمان قتيل زوج نانسى عجرم

ليلة سقط فيها أردوغان.. كواليس الضربة السورية للقوات التركية فى إدلب

بسبب كورونا.. وضع أول رئيس دولة في الحجر الصحي

إنفوجراف

image description

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بصالونات التجميل (إنفوجراف)

image description

بلدية إسطنبول تخصص حافلات لنقل اللاجئين إلى أوروبا

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

غدًا.. عمرو دياب يحتفل بـ«سهران» فى المنارة

الصحة

طفرة جديدة فى إنشاء نسخة طبق الأصل من «حليب الأم»

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

اكتشف بنفسك إصابتك بفيروس «كورونا» (فيديو)

ما هي الفئة العمرية الأكثر تأثرًا بـ«كورونا»؟

منوعات

«كورونا» يتسبب فى خسائر فادحة وصلت 6 مليارات دولار في يوم واحد

هونج كونج: فرض حجر صحي على حيوانات منزلية بسبب «كورونا»

«أوف وايت».. أحدث صيحات الجاكت الجينز في 2020 (صور)

الإفراط في التعقيم يزيد احتمالية الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: ما لن تخبرك به الجنية
ماجد حبته
خادمة «نتنياهو» الفرنسية!
د. محمد عفيفي
حال الموسيقى العربية
مدحت بشاى
الثقافة وبيوتها التى تعود
المزيد

الثقافة

مكتبة المستقبل تحتفي باليوم العالمي للمرأة 8 مارس

صدور رواية «صلصال امرأتين» لـ ميسلون فاخر

المركز الثقافي العربي يطرح «كيف تستفيد من أعدائك» لـ بلوتارخ

«ثلاث سويديات في القاهرة».. حفيدة همرشولد ترصد تحولات المجتمع المصرى